Amazon Regala un iPhone 16 Pro: attento alla nuova truffa phishing

L’arrivo dei nuovi modelli iPhone di Apple ha generato una certa attenzione nel mondo degli smartphone. Tutti gli appassionati della “mela morsicata”, se ancora non lo hanno acquistato, sognano di mettere le mani su questa novità. Meglio ancora se in regalo, vero? Potresti essere tu a ricevere una mail dove Amazon ti sta regalando l’ottimo iPhone 16 Pro.

Se nella tua casella di posta elettronica hai trovato o troverai questo messaggio fai attenzione. Infatti, non si tratta di Amazon, ma di una nuova truffa phishing. Una campagna molto diffusa che i cybercriminali hanno studiato appositamente per far derubare gli utenti dei loro dati personali e del loro denaro, anche clonando la carta di credito.

Perciò il consiglio è la prudenza e non credere assolutamente nella vittoria di un iPhone 16 Pro per merito di Amazon. L’azienda, famosa per il suo ricco e-commerce, è completamente estranea ai fatti e non ha avviato alcuna promozione per premiare gli utenti con un regalo così costoso che, sicuramente, farebbe anche piacere.

iPhone 16 Pro in regalo da Amazon: come riconoscere la nuova truffa phishing

Riconoscere la nuova truffa phishing che sfrutta il logo di Amazon per far credere ai destinatari della mail di aver vinto un iPhone 16 Pro è facile quando hai tutti gli elementi. Prima di tutto questa email presenta il logo ufficiale del noto e-commerce, ma verificando l’indirizzo email si scopre subito che si tratta di un altro mittente.

Inoltre, quando la possibilità di vincere un premio così costo è molto facile c’è sempre una brutta sorpresa nascosta. Il messaggio recita: “Sei stato scelto per partecipare GRATUITAMENTE al nostro Programma Fedeltà“. Cliccando sul link Conferma Ora si apre una pagina che assomiglia in tutto e per tutto alla pagina di Amazon a cui siamo abituati.

L’utente è invitato a rispondere ad alcune brevi domande di un sondaggio. Dopodiché viene inscenato un sorteggio dopo il quale sono tutti vincitori. Per ricevere il regalo fake la vittima deve inserire i propri dati personali e anche quelli di pagamento per contribuire alle spese di spedizione con 2€.

Come proteggersi dalla nuova campagna phishing

Il nostro consiglio, per resistere indenni alla nuova campagna phishing che sfrutta Amazon per truffare gli utenti con un iPhone 16 Pro, è quello di non credere mai in regali estremamente costosi. La presenza di loghi ufficiali e pagine che sembrano quelle reali non sono un indice di sicurezza.

Meglio verificare eventuali promozioni in corso, visto l’arrivo dei saldi e delle truffe online su siti fake, tramite i canali ufficiali. Se vuoi fare ottimi acquisti puoi seguire la nostra pagina delle offerte su telefonino.net o acquistare direttamente su Amazon.it.