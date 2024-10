Trova casa sempre pulita con Dreame L10s Plus: robot 2in1 sottocosto

Perché tornare a casa dopo una giornata fuori o di lavoro e doversi preoccupare delle pulizie? Almeno liberati dall’aspirapolvere e dal secchio dell’acqua con un robot che è in grado di rendere i pavimenti come nuovi con una sola passata. Quale scegliere? Ovviamente Dreame L10s Plus che è geniale e così innovativo da pulirsi persino da solo! Puoi acquistarlo a soli 379€ su Amazon con uno sconto del 24%, non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Dreame L10s Plus: perché scegliere questo robot aspirapolvere?

Non solo aspira ma lava anche i pavimenti in un’unica passata. Dreame L10s Plus è un alleato sotto tutti i punti di vista e in più ha la sua stazione di ricarica. A cosa serve? Oltre ad alimentare la batteria per averlo sempre pronto e scattante quando ne hai bisogno, svuota e riempi i contenitori in automatico non facendoti preoccupare della manutenzione.

Detto questo, il robot in sé e per sé è ottimo. Ha un design sottile per infilarsi sotto i mobili e sensori avanzati che gli consentono di muoversi per l’appartamento senza problemi e, di conseguenza, evitando ostacoli senza però ignorare un singolo centimetro.

Scarica l’applicazione sullo smartphone per avere una mappa della tua casa a disposizione e scegliere tutte le varie impostazioni. Puoi programmare la pulizia quotidiana e tornare a casa quando i lavori sono finiti con successo.

La potenza di aspirazione da 7000Pa e la tecnologia DuoScrub ti sorprenderanno fin dal primo utilizzo.

A soli 379€ su Amazon, Dreame L10s Plus è il sistema automatico di pulizia a cui non dire di no. Se lo vuoi, collegati in pagina e approfitta dello sconto del 24% con un solo click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.