Tronsmart Bang Max: speaker Bluetooth impermeabile da 130W

Fra le tante aziende che producono speaker Bluetooth, una delle nostre preferite è senza dubbio Tronsmart, che con la sua gamma di prodotti riesce non solo a coprire tutte le dimensioni e fasce di prezzo, ma non ci delude mai in quanto a qualità del suono. E Tronsmart Bang Max non è da meno, con un sound potente capace di gestire anche una festa all’aperto, e caratteristiche che lo rendono un prodotto da non farsi scappare.

Dopo aver provato Tronsmart Bang e Tronsmart Bang Mini, e senza dimenticare il compatto ma sorprendente Tronsmart T7, abbiamo avuto la possibilità di provare anche l’ultimo arrivato della famiglia, con un design che richiama i modelli precedenti e caratteristiche tecniche spinte al massimo.

Caratteristiche

Tronsmart Bang Max è un altoparlante Bluetooth portatile a 360°, capace cioè di emettere suono in tutte le direzioni. Se già i modelli precedenti riuscivano a riempire una stanza o un ambiente, Bang Max ha potenza a sufficienza per animare una festa all’aperto, come ad esempio in piscina o in un giardino di dimensioni elevate.

Presente, come sempre, la maniglia per il trasporto, come anche le luci a LED per creare un ambiente più gradevole, con possibilità di personalizzare i temi luminosi. Le dimensioni sono di 470x260x199mm ed il peso di poco inferiore ai 6Kg.

L’aspetto su cui Tronsmart ha lavorato particolarmente bene è il comparto audio interno, composto da ben sei driver attivi per un audio a tre vie, a cui si aggiungono due ulteriori radiatori passivi ai lati del dispositivo. Nello specifico abbiamo due woofer da 90mm e 35W, due mid-range da 59mm e 20W, due tweeter da 31mm e 10W, oltre ai già citati due radiatori passivi, per un totale di 130W di potenza capaci di arrivare ad un livello di ben 110dB.

Al solito abbiamo lo sportellino ermetico sulla parte posteriore, ma in aggiunta ai consueti elementi (porta di ricarica, ingresso AUX da 3,5mm, slot per memory card e porta USB per ricaricare lo smartphone o collegare una chiavetta) troviamo anche due ingressi con jack da 6,35mm e relativo potenziometro per regolare il livello di amplificazione, che possiamo usare per microfoni o una chitarra. Possiamo quindi usare Tronsmart Bang Max anche per animare una festa o fare il karaoke!

Non manca la tecnologia SoundPulse che tanto abbiamo apprezzato in altri modelli Tronsmart, e che calibra il suono per ottenere una qualità superiore, con bassi corposi e priva di distorsioni.

Ma se questo non ci basta, possiamo combinare in stereo l’audio di una coppia di dispositivi identici, oppure fino a 100 speaker Bluetooth grazie alla tecnologia TrueConn di Tronsmart, tutti con la stessa musica sincronizzata. Supportato anche il multipoint, che ci permette di collegare contemporaneamente due smartphone al Bang Max e riprodurre musica dall’uno o dall’altro.

Tronsmart Bang è poi certificato IPx6, e possiamo quindi usarlo in spiaggia o in piscina senza correre alcun rischio, anche se dovesse cadere in acqua. Presente poi l’NFC per abbinare un nuovo dispositivo, oltre alle già citate luci a LED in corrispondenza dei radiatori laterali, e che possiamo personalizzare attraverso l’app Tronsmart dal nostro smartphone. App che ci permette anche di gestire i vari parametri dello speaker, compresa l’equalizzazione grafica qualora ne volessimo usare una personalizzata, e di aggiornare il software.

La batteria interna è da ben 18000mAh, capace di raggiungere le 24 ore di autonomia ma anche di funzionare come power bank per ricaricare lo smartphone o altri dispositivi in caso di necessità. Supporta la ricarica rapida, e può caricarsi da 0 al 100% in circa 5 ore.

Durante i nostri test possiamo dire che il suono di Tronsmart Bang Max è risultato davvero potente, e anche alzando il volume al massimo non abbiamo riscontrato alcuna distorsione. Abbiamo gradito particolarmente il suono SoundPulse, che si adatta sia a brani vocali che pezzi più musicali, e grazie alla presenza del più recente Bluetooth 5.3 possiamo portare lo smartphone anche a distanze maggiori rispetto al solito (fino a 18 metri) senza perdere in stabilità della connessione.

Tronsmart Bang Max: disponibilità e prezzo

Tronsmart Bang Max è disponibile sul sito del produttore e su Amazon al prezzo consigliato di €229.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.