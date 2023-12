Trolley da cabina Joia Home al prezzo più basso da Unieuro (66% di sconto)

Altra super offerta in casa Unieuro nell’ambito della promozione online Unieuro Specials: il trolley rigido da cabina di Joia Home è in offerta a 29,99€ anziché 89,99€, in virtù del 66% di sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato. È anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, dato che quello precedente era 39,99€. Ecco il link all’offerta.

Il trolley da cabina di Joia Home, qui proposto in un’accesa colorazione Yellow, è compatibile con tutte le compagnie aeree low cost che richiedono come dimensioni massime del bagaglio a mano 55x40x20.

Trolley da cabina Joia Home in sconto del 66% sul sito di Unieuro

Con allacciatura a zip, maniglia a scomparsa, tasca interna a rete e bloccaggio tramite combinazione, la valigia da cabina di Joia Home è un trolley pratico da usare e sicuro, perfetto per un weekend in una capitale europea o un soggiorno di 3 o 4 giorni in qualsiasi città, sia in Italia che all’estero.

Il peso della valigia corrisponde a 2,8 kg, in linea con quello delle altre valigie realizzate dalle altre case. Questi invece i materiali: acrilonitrile, butadiene stirene (ABS), metallo e poliestere.

Confermiamo, infine, le dimensioni: 55 cm di altezza, 350 cm di larghezza e 21 cm di profondità.

L’ottimo trolley di Joia Home in colorazione Yellowe è in offerta a 29,99€ sul sito unieuro.it, grazie al 66% di sconto applicato sul prezzo di listino (89,99€). Le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli utenti, con la consegna stimata entro la prima settimana del mese di gennaio, in tempo dunque per un eventuale viaggio in aereo.

