Bici elettrica Engwe L20 SE: 100 euro di sconto immediato su BuyBestGear

La nuova bici elettrica Engwe L20 SE è in pre-ordine su BuyBestGear a 899 euro, grazie ai 100 euro di sconto immediato garantiti in questa fase. L’offerta in corso permette inoltre di ricevere gratis anche lucchetto e casco professionali del valore complessivo di 110 euro. Effettuando il pre-ordine ora, riceverai la bici a casa nella seconda metà di questo mese. Due le colorazioni disponibili: verde e nero.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il motore da 250W, con una velocità massima pari a 25 km/h, e una batteria da 36V 15.6 Ah, con cui è possibile percorrere fino a 115 km con una sola ricarica. Incluso c’è anche un comodo cestino da riporre a proprio piacimento nella parte anteriore o posteriore della bicicletta.

Bici elettrica Engwe L20 SE in pre-ordine su BuyBestGear (in esclusiva)

Il modello L20 SE del marchio Engwe è una bici elettrica ideale sia per pedalare in città che per affrontare dei piacevoli percorsi sullo sterrato, magari durante una gita fuori-porta grazie anche alla sua portabilità (appartiene infatti alle bici elettriche pieghevoli).

Ti confermiamo inoltre che la L20 SE è in vendita in esclusiva su BuyBestGear, punto di riferimento online per la vendita di biciclette elettriche. A questo proposito, il noto sito web sottolinea come sia l’unico store dove è possibile acquistare prodotti originali del nuovo modello realizzato da Engwe, suggerendo ai suoi utenti di diffidare dalle imitazioni. Di conseguenza, attraverso BuyBestGear si ha la possibilità di ricevere la bici con tempistiche relativamente brevi, mentre rivolgendosi ad altri e-commerce non autorizzati si rischia di andare incontro a numerosi problemi riguardo la consegna e relativi costi.

Approfitta della promozione in corso sulla nuova Engwe L20 SE, in offerta a 899 euro anziché 999 euro, con la possibilità di ricevere in regalo anche un lucchetto e un casco del valore complessivo di 110 euro.