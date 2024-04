Tritatutto Kenwood, Amazon ha TRITATO il prezzo a soli 39,90€ (-33%)

Amazon si prepara a fornirti un nuovo valido alleato in cucina: sto parlando del tritatutto Kenwood EasyChop+, dotato di sistema di lame Quad Blade in acciaio INOX, che oggi puoi acquistare in sconto a soli 39,90 euro invece di 59,90 con un risparmio del 33% sul prezzo originale.

Il Kenwood EasyChop+ CHP62.400SI, grazie al suo motore da 500 W, è in grado di triturare qualsiasi ingrediente, che si tratti di verdure, carne o persino ghiaccio per le tue bevande fredde e dessert surgelati.

Merito principale va dato al sistema di lame Quad Blade in acciaio inox, che assicura una tritatura rapida e uniforme degli ingredienti. Con quattro lame a strati, è in grado di affrontare anche gli ingredienti più duri con facilità, garantendo risultati perfetti ogni volta.

Il controllo One Touch ti permette di regolare facilmente la velocità del tritatutto con una sola mano: basta spingere verso il basso il selettore di velocità per aumentare la potenza, consentendoti di adattarla alle tue esigenze di preparazione.

Preoccupato dalla pulizia? Nessun problema, perché molte parti di questo tritatutto sono lavabili in lavastoviglie rendendo quindi anche questa noiosa routine semplice e veloce. Insomma, uno strumento versatile e affidabile in cucina che puoi acquistare ad un prezzo imperdibile: solo 39,90 euro invece di 59,90.