Caffè Borbone miscela Rossa: 400 capsule per Nespresso a soli 69€

Ecco un’opportunità imperdibile per gli amanti del caffè Borbone che possiedono una macchina da caffè Nespresso! Su eBay è presente un’offerta straordinaria per ben 400 capsule della miscela Rossa. Grazie a uno sconto del 22% già applicato sul prezzo consigliato, il prezzo finale è di soli 69,80 euro, ovvero appena 17 centesimi a capsula.

400 capsule caffè Borbone miscela Rossa: un’occasione da non perdere

La miscela Rossa di caffè Borbone è perfetta per chi desidera un caffè robusto e intenso, con un aroma deciso e ricco di energia. Questo gusto unico è ottenuto grazie a un dosaggio accuratamente studiato delle migliori qualità di caffè, selezionate con cura da Borbone.

Grazie a questa straordinaria offerta su eBay, potrete portare a casa ben 400 capsule della miscela Rossa di Borbone al prezzo incredibile di soli 69,80 euro anziché 89,73 euro. Non dimenticate che le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono garantite da un venditore molto affidabile, con un tasso di feedback positivi del 99,5% su più di 200mila recensioni. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!