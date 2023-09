Tripla cam da 50MP e super autonomia: Motorola Moto g32 a 114€ su eBay

Il re degli smartphone Android economici, Motorola Moto g32, è in vendita su eBay al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Oggi, infatti, ti bastano appena 114€ per mettere le mani sul device che ha completamente stravolto la fascia economica del mercato mobile.

Nonostante il prezzo super conveniente e alla portata di tutti il device Motorola ti sorprende fin da subito: è realizzato con materiali di buona fattura ed è perfetto per portare a termine i task quotidiani senza esitazioni.

Appena 114€ su eBay per il super budget phone Motorola Moto G32, che affare

Al prezzo di 114€ hai la possibilità di stringere tra le mani un device con un pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione super smooth a 90 Hz, un potente processore octa core Qualcomm e una mega batteria da ben 5000 mAh che ti accompagna senza fatica per tutto il giorno.

Inoltre, come se non bastasse, il budget phone del colosso hi-tech, monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50MP per scatti e video a super risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non ci sono scuse abbastanza solide per rinunciare a questa straordinaria occasione su eBay; metti subito nel carrello lo smartphone economico di Motorola oggi che lo paghi appena 114€ con consegna rapida e spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.