Trenitalia FRECCIAFun: gioca ogni mese per ottenere vantaggi esclusivi

Ottenere sconti e vantaggi, semplicemente completando delle “missioni” online. È la nuova promozione lanciata da Trenitalia, intitolata “FRECCIAFun” e rivolta a tutti i titolari Cartafreccia, e partecipare è semplicissimo: basta completare le missioni assegnate per ricevere un vantaggio.

Ottieni vantaggi con la nuova promozione Trenitalia

Per partecipare a “FRECCIAFun” è necessario, innanzitutto, essere iscritti al programma fedeltà di Trenitalia Cartafreccia. L’iniziativa è partita lo scorso 1° luglio e proseguirà fino al 31 dicembre, ma sarà suddivisa in sei diverse missioni dalla durata di un mese, molto semplici da portare a termine: si tratta perlopiù di quiz, sondaggi e minigiochi.

Una volta completata la missione, l’utente potrà ricevere il vantaggio, che resterà un’incognita fino alla fine. Non è stata specificata la natura di questi vantaggi, ma è auspicabile che si tratti di sconti (non strettamente legati alla compagnia ferroviaria) e punti omaggio da aggiungere alla propria carta fedeltà, che potranno essere convertiti in premi come viaggi gratuiti o buoni sconto.

Ecco i passaggi da completare per accedere alla promozione Trenitalia:

Collegati al sito web dell’iniziativa ed effettua il login con le tue credenziali; in alternativa, puoi partecipare dall’app ufficiale di Trenitalia Clicca su “Partecipa” e completa la missione del mese Una volta completata, otterrai un vantaggio sicuro da utilizzare subito, che verrà inoltrato anche alla tua casella e-mail con tutte le istruzioni per riscattarlo

La promozione “FRECCIAFun” è rivolta ai soli titolari Cartafreccia. Aderire al programma fedeltà di Trenitalia è semplice e gratuito, puoi iscriverti direttamente dal sito web ufficiale. Il programma ti dà accesso alla raccolta punti con i relativi premi, ma anche a promozioni e sconti esclusivi disponibili per i soli utenti registrati.

La prima missione è già disponibile e lo sarà fino al 31 luglio: mettiti alla prova per riscattare il tuo vantaggio da utilizzare fin da subito, collegandoti alla pagina dell’iniziativa.