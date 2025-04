Pasqua LEGO 2025: i set a tema da non perdere

Per Pasqua perché limitarsi alle uova di cioccolato? Per la festività primaverile puoi acquistare o regalare un fantastico set LEGO a tema adatto ad ogni età, come il classico Uovo di Pasqua decorativo o il coniglietto, senza dimenticare Narcisi e Fiori di Ciliegio che richiamano i colori della stagione più bella dell’anno.

Di seguito, ecco in dettagli i set LEGO di Pasqua 2025 proposti sul sito ufficiale:

Uovo di Pasqua decorativo LEGO a 19,99 euro

Coniglietto pasquale e caccia alle uova a 12,99 euro

L’albero dell’equilibrio a 19,99 euro

L’Adorabile Coniglio LEGO 3-in-1 a soli 19,99 euro

I Fiori di Ciliegio LEGO a 14,99 euro

I Narcisi a soli 14,99 euro