Trenitalia Black Friday: viaggi per 5 giorni su tutti i treni regionali a soli 35 euro

È come un Interrail, ma con i treni regionali italiani e della durata di 5 giorni. In occasione del Black Friday, Trenitalia ha lanciato la promo “Italia in Tour 5” che ti permette di viaggiare per 5 giorni consecutivi su tutti i treni regionali al prezzo speciale di soli 35 euro, invece di 59 euro. Scopriamo come funziona nel dettaglio.

Cinque giorni in treno a soli 35 euro

La promozione è valida soltanto dal 29 novembre al 2 dicembre e permette di acquistare al prezzo di 35 euro la versione cinque giorni di “Italia in Tour” (in poche parole, al prezzo della versione tre giorni). Per i ragazzi (dai 4 ai 12 anni non compiuti), il costo è di 18 euro.

Il funzionamento è molto simile a quello del più noto Interrail, seppur più limitato. Chi acquista il biglietto promozionale, infatti, potrà viaggiare per 5 giorni consecutivi su tutti i treni regionali Trenitalia. Perfetto per organizzare una vacanza sostenibile di qualche giorno in Italia.

La flessibilità è garantita con “Italia in Tour”, perché è possibile modificare la data di validità del pass senza alcun limite, entro le 23,59 del giorno precedente e fino a sei mesi dall’acquisto. Inoltre, il biglietto promo è compatibile con la raccolta punti X-GO, che permette di ricevere cashback sui prossimi viaggi.

Dal 29 novembre al 2 dicembre, acquista “Italia in Tour 5” al prezzo speciale di soli 35 euro. Basta cliccare su “Ricerca avanzata” nel form di acquisto sul sito web di Trenitalia e da lì proseguire per la sezione “Promo/Servizi Regionali”, in cui è possibile selezionare la promo “Italia in Tour 5” dal menu a tendina. Nella stessa pagina potrai impostare la data di validità del biglietto.