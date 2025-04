Nuovo set LEGO Bouquet di Fiori Estivi: su Amazon tuo a un prezzo SUPER

Il set LEGO Botanicals Bouquet di Fiori Estivi è una novità prevista per l’1 maggio e che è adesso disponibile su Amazon per la prenotazione. Il prezzo è di soli 29,99 euro e ti permette di giocare d’anticipo pensando a un regalo per la Festa della Mamma davvero originale e bellissimo.

Set LEGO Bouquet di Fiori Estivi: idea regalo per la festa della mamma

Il kit permette di costruire 7 specie di fiori dai colori pastello, tra cui tulipani, peonie, campanule e millefogli gialli, ognuno di essi da assemblare pezzo dopo pezzo. Grazie agli steli regolabili potrai creare il tuo bouquet personalizzato, giocando con forme e altezze per avere un risultato unico. Una volta finito può essere esposto dove preferisci, naturalmente all’interno di un vaso.

Un set che è una bellissima decorazione floreale artificiale, ma soprattutto un’esperienza creativa da vivere da soli o condividere con qualcuno, magari con mamma per la sua festa. Non richiede acqua, non provoca allergie e ti regala tutta la pura bellezza dei fiori in un bouquet che non appassirà mai.

Siamo sicuri che in vista della festa della mamma andrà subito a ruba, per cui ti consigliamo di giocare d’anticipo e approfittarne: prenotalo adesso a soli 29,99 euro.