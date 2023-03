TrendCasa: con Eni Plenitude risparmi da SUBITO

TrendCasa di Eni Plenitude è una promozione per chi intende cambiare il suo gestore di Luce e Gas con prezzo all’ingrosso della materia prima.

TrendCasa: ecco come risparmiare con Eni Plenitude

Grazie a TrendCasa di Eni Plenitude risparmiare è davvero facile e lo si vede già dalla prima bolletta. Il prezzo fatturato per quanto concerne i consumi è lo stesso che lo paga Eni. L’unico rincaro che il fornitore richiede è pari a 0,0451 €/kWh per la componente Luce e di 0,1730 €/Smc per il Gas. Il cosiddetto spread si somma ai consumi indicizzati all’ingrosso e viene richiesto ogni mese. Questo ammontare extra viene richiesto sia per la Fascia Monoraria sia per quella Bioraria.

La promozione nello specifico prevede anche un contributo di commercializzazione e vendita pari a 12 euro per la Luce e della stessa cifra per il Gas. Possiamo dire dunque che la spesa certa oltre allo spread ammonta a 24 euro totali per le due forniture.

Inoltre, richiedendo la domiciliazione delle fatture è previsto uno sconto di 1 euro al mese per ben 24 mesi. Eni Plenitude fornisce anche un numero verde disponibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per qualsiasi evenienza.

Scegliere questo gestore è sicuramente conveniente se ad esempio vi trovate ancora col Mercato Tutelato. La tariffa Trend Casa, infatti, prevede l’applicazione di quello Libero.

Costi ed altro

L’offerta Trend Casa è richiedibile ONLINE con pochi click sia per chi proviene da altro fornitore sia per chi intende attivare una nuova fornitura. Inoltre, è possibile scegliere anche solo Luce o solo Gas, non per forza quindi entrambe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.