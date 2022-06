Tre smartwatch a meno di 20€ assolutamente IMPERDIBILI su Amazon

Su Amazon ci sono affari che restano ben nascosti, in attesa di essere scovati. Un valido esempio sono questi 3 smartwatch a meno di 20€, perfetti da tenere al polso tutto il giorno e sfruttare come assistenti digitale. Due modelli in cassa squadrata e uno in cassa circolare. Scegli quello che preferisci e approfittane al volo, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch eccezionali a meno di 20€ su Amazon

Un veloce elenco di wearable da portare a casa a prezzo ridicolo, completi sotto ogni punto di vista, godono anche di un bel design.

Il primo è l’ormai celebre Doogee Ares, bellissimo e particolare. Un dispositivo diverso dagli altri nella forma, ma che non manca di essere un concentrato di tecnologia. Perfetto per sport, notifiche e salute, puoi leggere tutti i dati dal display ad ala visibilità.

Con le promozioni del momento, te l’accaparri a 17,99€ spuntando il coupon in pagina prima di metterlo nel carrello.

Il secondo modello con display enorme da 1,7″, perfetto per leggere tutte le informazioni he servono senza però sforzare la vista. L’ideale per gestire le notifiche dal polso mentre sei in mobilità, ad esempio. Non mancano ovviamente funzionalità per sport e salute.

Puoi ordinarlo in sconto a 19,99€, sempre con spedizioni veloci e gratuite.

Il terzo e ultimo modello è in cassa circolare sottilissima, bellissimo nel design anche lui. Come gli altri, è dotato di funzionalità pensate per permetterti di avere al polso un assistente in grado di gestire in modo puntuale le notifiche, ma anche di affiancarti durante lo sport e per controllare la salute.

In sconto del 33%, puoi accaparrartelo a 19,99€.

Hai scelto il tuo smartwatch in sconto su Amazon a meno di 20€? Le funzionalità sono più o meno uguali per tutti i modelli e nessuno di loro riserva delusioni. Inoltre, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.