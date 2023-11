Trasforma le tue spese in premi con PAYBACK American Express

Esiste un’opzione che promette di trasformare ogni spesa quotidiana in un’opportunità per richiedere vantaggiosi premi: la Carta di Credito PAYBACK American Express, che unisce la convenienza di PAYBACK alla sicurezza garantita da American Express.

Convenienza PAYBACK, sicurezza American Express

I titolari della carta potranno infatti accumulare punti PAYBACK su ogni singolo acquisto e non solo presso i partner del programma. Ogni 2 euro spesi di traducono in un punto PAYBACK, con la possibilità di raddoppio quando acquisti dai partner grazie al codice a barre e al numero di carta fedeltà univoco per cliente.

Non solo potrai dare un bel boost alla tua raccolta, ma anche sfruttare della tranquillità associala al marchio American Express, che offre quota annuale azzerata e TAN/TAEG del 12%/14,31%. Potrai inoltre ricevere una carta supplementare inclusa, che ti aiuterà a ottimizzare la tua raccolta di punti PAYBACK e dunque richiedere più facilmente i premi che desideri, oltre che aderire ad assicurazioni speciali per proteggere i tuoi acquisti. Il Servizio Clienti sarà sempre a disposizione 24/7.

Richiedi la tua carta PAYBACK American Express online. La promozione è riservata ai maggiorenni iscritti al programma PAYBACK (ma se non lo sei, potrai sempre iscriverti online) e residenti in Italia. Assicurati di avere a portata di mano le informazioni necessarie, tra cui il numero della tua carta fedeltà PAYBACK, i tuoi dettagli bancari, il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Grazie alla firma digitale, non è necessario stampare alcun documento.

In sintesi, la Carta di Credito PAYBACK American Express rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano massimizzare i benefici di ogni spesa quotidiana. Richiedila online, direttamente dal sito web ufficiale della promozione.

