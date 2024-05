5% annuo con Conto Corrente Arancio: offerta ING limitata

Se stai cercando un modo intelligente per far crescere i tuoi risparmi, l’offerta di ING con Conto Corrente Arancio potrebbe fare al caso tuo. Grazie a un tasso promozionale del 5% annuo lordo sui risparmi per 12 mesi, hai la possibilità di dare un boost ai tuoi risparmi in modo sicuro e conveniente.

I dettagli del Conto Corrente Arancio

La promozione offre un tasso del 5% annuo lordo sui risparmi per i primi 12 mesi, fino a 100.000 €, a condizione che tu apra sia Conto Corrente Arancio che Conto Arancio e accrediti lo stipendio o garantisca un inflow regolare di almeno 1.000 €/mese entro 3 mesi dall’apertura. L’offerta è valida dal 17 marzo all’11 maggio 2024.

Oltre all’eccezionale tasso promozionale, Conto Corrente Arancio offre una serie di vantaggi che lo rendono una scelta ideale per chi cerca un conto corrente completo e conveniente:

Zero canone mensile : nessuna spesa fissa, quindi puoi risparmiare senza preoccuparti di costi aggiuntivi.

: nessuna spesa fissa, quindi puoi risparmiare senza preoccuparti di costi aggiuntivi. Sicurezza : operazioni protette con autenticazione a due fattori e notifiche in tempo reale.

: operazioni protette con autenticazione a due fattori e notifiche in tempo reale. Carte disponibili: con la Carta di Debito Mastercard per prelievi e acquisti quotidiani e la Carta di Credito Mastercard Gold per shopping online e pagamenti rateizzati con Pagoflex, hai tutte le opzioni necessarie a portata di mano.

L’apertura del conto è completamente digitale, anche tramite SPID, e con l’app ING potrai gestire il tuo conto in modo intuitivo, accedendo a tutte le funzionalità necessarie. Per aderire all’offerta, visita il sito ufficiale di ING cliccando qui sotto e apri sia Conto Corrente Arancio che Conto Arancio entro l’11 maggio per approfittare dell’offerta.

Con queste caratteristiche, se cerchi un’opzione bancaria digitale completa e conveniente, Conto Corrente ING offre un canone gratuito per 12 mesi e un conto deposito con 3% annuo lordo per un anno. Sia Conto Corrente Arancio che Conto Corrente ING rappresentano soluzioni bancarie digitali flessibili e convenienti. Approfitta oggi stesso di queste offerte limitate e scopri come ING può aiutarti a gestire i tuoi risparmi in modo intelligente e conveniente.