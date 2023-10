Trasforma il tuo iPad Air in un portatile: Logitech Combo Touch 3 in 1

Se possiedi un iPad Air sai già che hai un prodottino fantastico tra le mani. Tuttavia puoi renderlo ancora più eccezionale trasformandolo in un vero e proprio computer portatile da utilizzare ovunque tu sia e senza limitazioni. Per farlo ti occorre il giusto accessorio e quale se non la custodia Logitech Combo Touch?

Praticamente un 3 in 1 di cui non fare a meno. Visto il piccolo ribasso in corso su Amazon te la consiglio a pieni voti. Collegati se la vuoi far diventare tua con soli 181€. Aggiungila al carrello ed il gioco è fatto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Logitech Combo Touch: la tastiera ma anche la cover ma anche il touchpad del tuo iPad Air

iPad Air è un fuoriclasse e per renderlo ancora più funzionale puoi aggiungere un accessorio come la Logitech Combo Touch ossia una custodia produttiva che è tanto altro ancora. Trattandosi di un prodotto 3 in 1 questo ti permette di spaziare in lungo e in largo con le funzionalità del tuo prodotto Apple.

In modo particolare si adatta ai prodotti di Casa Cupertino delle annate 2020 e 2022 quindi con le generazione 4 e 5 di iPad Air. Per usarla non devi far altro che mettere il prodotto all’interno così come se stessi mettendo una più classica cover.

Tuttavia, rispetto alla sola protezione con la Combo Touch hai a portata di mano anche una tastiera con layout QWERTY italiano retroilluminata e un trackpad super preciso e dalle dimensioni molto generose.

Devi preoccuparti della batteria? Assolutamente no visto che entrambe le periferiche vengono alimentate direttamente dal tuo dispositivo principale.

Che dire, Logitech Combo Touch è sicuramente un passo in avanti per il tuo iPad Air. Collegati su Amazon per approfittare del piccolo ribasso e farla diventare tua con soli 181€.

