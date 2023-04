TRASFORMA il gaming con BenQ Mobiuz: oggi costa 140 euro in meno

BenQ Mobiuz EX2710Q è in offerta su Amazon a soli 455,75€, con un incredibile sconto del 24% sul prezzo originale. Scegli di portare la tua esperienza di gioco e intrattenimento a un livello superiore con la qualità superlativa di questo monitor eccezionale. Affrettati, l’offerta è limitata nel tempo e domani potresti non trovarla!

Il BenQ Mobiuz EX2710Q è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD (2560×1440) che offre immagini nitide e dettagliate, rendendo ogni esperienza visiva un vero piacere. Il pannello IPS garantisce colori vivaci e un’ampia angolazione di visione, mentre il tempo di risposta di 1ms e il refresh rate di 165Hz assicurano una fluidità di gioco senza precedenti. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il monitor è in grado di eliminare sfarfallii e tearing, offrendo un’esperienza di gioco ancora più immersiva e piacevole.

Uno dei principali vantaggi del BenQ Mobiuz EX2710Q è l’HDRi, che migliora notevolmente il contrasto e la resa dei colori. Il monitor è dotato di un sensore di luminosità che adatta in tempo reale l’intensità della retroilluminazione in base alle condizioni di luce ambientale, garantendo un’immagine sempre ottimale e riducendo l’affaticamento degli occhi. Inoltre, il sistema audio integrato con due altoparlanti da 2.1 canali e 5W di potenza assicura un suono potente e avvolgente, perfetto per immergersi nei videogiochi o nei film.

La base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione consente di trovare facilmente la posizione di visione più confortevole. Il monitor è dotato di una varietà di porte, tra cui HDMI, DisplayPort e USB, per garantire la massima compatibilità con dispositivi e accessori.

