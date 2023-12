Trasferire SMS da iPhone ad Android: ora c'è la soluzione

Grazie ai sistemi cloud è oggi più semplice trasferire dati da iPhone ad Android quando si cambia smartphone. Il trasferimento, però, non è sempre facile, immediato e completo. Per trasferire gli SMS e gli MMS, evitando di perdere i propri dati, è possibile affidarsi a uno strumento facile da usare e sempre affidabile. Si tratta di iPhone SMS + MMS to Android Transfer di BackUpTrans.

Questo tool può essere considerato come la soluzione “definitiva” per effettuare il trasferimento dei dati (SMS e MMS) in totale sicurezza, da una piattaforma software a un’altra, senza rischi e senza perdite di tempo. Il sistema di BackUpTrans costa circa 32 euro, con un acquisto una tantum e senza costi ricorrenti. Per scaricare il tool e iniziare subito il trasferimento è possibile collegarsi al sito ufficiale, accessibile di seguito.

Il software sviluppato da BackUpTrans è ideale per tantissimi utenti e, in particolare, per chi utilizza i servizi di messaggistica per il proprio business. In questo caso, puntare su questa semplice app è un investimento sicuramente vantaggioso. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Trasferire gli SMS da iPhone ad Android è più semplice

iPhone SMS + MMS to Android Transfer di BackUpTrans è, quindi, il sistema giusto per trasferire SMS ed MMS dal proprio iPhone a un nuovo smartphone Android. Il trasferimento può essere fondamentale per molti utenti e soprattutto per chi utilizza i servizi di messaggistica per motivi di lavoro e ha tante informazioni preziose custodite tra i messaggi.

Per questo motivo, affidarsi a un tool affidabile e sicuro come iPhone SMS + MMS to Android Transfer non può che semplificare la vita. Il software non prevede abbonamenti e costi ricorrenti. Basta acquistare una volta il servizio. Il costo è di circa 32 euro e l’attivazione può avvenire direttamente online, tramite il sito ufficiale qui di sotto. L’acquisto può avvenire direttamente tramite PayPal, in completa sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.