Trapano avvitatore con PERCUSSIONE: kit con 2 batterie a prezzo SHOCK (49€)

Con questo trapano avvitatore wireless, i tuoi lavori manuali saranno molto più veloci e anche soddisfacenti. Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, puoi portarlo a casa a prezzo super, con 2 batterie incluse. Completa adesso il tuo ordine per averlo a 49,99€ appena, con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata.

Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è la sua potenza. Con una tensione di 21V e una funzione di percussione integrata, puoi gestire facilmente una vasta gamma di materiali, tra cui legno, metallo e muratura. Che tu stia perforando pareti per appendere quadri o stia lavorando su un progetto di rifacimento del tuo arredamento, si adatterà a tutte le tue esigenze.

Dotato di due batterie agli ioni di litio da 2.0Ah, che offrono una lunga durata e un’elevata efficienza energetica, l’autonomia d’uso non sarà un problema. Con due batterie a tua disposizione, non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante il lavoro. Inoltre, dispone di una funzione di ricarica rapida, consentendoti di tornare al lavoro in breve tempo.

Con 25+3 diverse coppie di torsione, puoi adattare facilmente la forza di avvitamento alle tue esigenze specifiche. Questo ti permette di lavorare con precisione su materiali delicati o di applicare una forza maggiore su elementi più resistenti. Inoltre, offre due diverse velocità di rotazione, consentendoti di regolare la velocità in base al tipo di lavoro che stai svolgendo.

Una caratteristica aggiuntiva che lo rende ancora più versatile è la presenza di una luce LED integrata. La luce LED illumina l’area di lavoro in modo efficace, consentendoti di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non dovrai più preoccuparti di dover utilizzare luci esterne o torce per completare i tuoi progetti.

Infine, questo trapano avvitatore percussione è progettato per offrire comfort e praticità durante l’uso. L’impugnatura ergonomica garantisce una presa salda e confortevole, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. Inoltre, il design compatto e leggero del trapano avvitatore lo rende facile da maneggiare e trasportare.

Completa al volo il tuo ordine per avere il kit a 49,99€ appena da Amazon. Lo ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitata.