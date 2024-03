Trapano avvitatore Bosch, accessoriato, a prezzo WOW su Amazon (-16%)

C’è una buona occasione per il fai da te su Amazon con le offerte di primavera. Parliamo della speciale Amazon Edition di questo trapano avvitatore a batteria firmato Bosch, con accessori inclusi e attacco angolare, che puoi acquistare in sconto a 42,99 euro.

Trapano avvitatore Bosch: indispensabile per il fai da te

Parliamo di un modello di ultima generazione, che si presenta con una coppia superiore del 20% rispetto al precedente: un motore migliorato che offre una potenza superiore per affrontare una vasta gamma di lavori.

La nuova batteria al litio da 2.0 Ah offre una maggiore autonomia, consentendo di avvitare fino a 190 viti con una singola ricarica, per un prodotto che ti assicura la massima flessibilità con una testa ad angolo e una testa eccentrica che consentono di avvitare su bordi e attorno ad angoli con facilità.

Come ti dicevamo in apertura, infatti, in questa edizione l’avvitatore è incluso insieme a una testa ad angolo aggiuntiva, 10 punte per cacciavite standard e un cavo micro-USB per la ricarica. Arriva a casa confezionato in una pratica scatola di cartone, pronto per essere utilizzato.

Una fantastica combinazione tra prestazioni, autonomia migliorata e design flessibile: il trapano avvitatore Bosch può essere tuo in sconto a 42,99 euro per le offerte di primavera Amazon.