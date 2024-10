Trapano avvitatore a batteria con percussione tuo a soli 37€ su eBay

Sei anche tu uno di quelli che detesta chiamare dei professionisti per fare piccoli lavori a casa? Preferisci fare i lavori e risparmiare? Allora sono certo che hai bisogno di questo attrezzo che ti sto segnalando ora. Se vai subito su eBay puoi aggiudicarti questo trapano avvitatore a batteria con percussione a soli 37,50 euro, anziché 49,90 euro.

Già il prezzo di partenza non era altissimo, ma con questo sconto del 25% è da prendere a occhi chiusi. Si tratta di un ottimo dispositivo che ti consentirà di fare tantissimi lavori, dai più semplici a quelli più complessi. Il prezzo è veramente troppo allettante perché la promo duri ancora tanto per cui sii rapido.

Trapano avvitatore a batteria per fare di tutto

Sicuramente cono questo trapano avvitatore a batteria dotato anche di percussione puoi fare tutti i lavori che vuoi senza troppi sforzi e in minor tempo. Ha un design estremamente pratico e maneggevole, con impugnatura antiscivolo. La batteria la puoi staccare facilmente per ricaricarla e ha un pratico laccetto per portarlo più agevolmente.

Possiede 25 impostazioni della coppia e due velocità regolabili, più il grilletto sensibile alla pressione. Gode di una pratica luce a LED posta appena sopra il grilletto che ti permette di vedere al meglio il lavoro che stai facendo anche se c’è poca luce. E il mandrino autoserrante ti permette di cambiare le punte in modo veloce. In più la percussione garantisce lavori su materiali duri come il cemento armato. Ultima cosa importante la valigetta che contiene diversi accessori utili.

Fai alla svelta perché come ti dicevo il prezzo è troppo allettante perché l’offerta duri ancora tanto tempo. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria con percussione a soli 37,50 euro, anziché 49,90 euro. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.