Trapano avvitatore con batteria da 21V e 24 accessori tuo a 48€

Sei restio a chiamare i professionisti per fare lavori in casa che sei capace a fare anche tu? Allora sono certo che questa offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo trapano avvitatore a soli 48,44 euro, invece che 59,99 euro.

Sul prezzo di listino, anche se potresti non visualizzarlo, c’è uno sconto del 19% e quindi se già il costo iniziale non era altissimo adesso è da prendere al volo. Con questo trapano avvitatore potrai fare tanti lavori in poco tempo e in modo molto semplice. Tra l’altro troverai incluse diverse punte che ti permetteranno di forare su più superfici e avvitare e svitare.

Trapano avvitatore potente e versatile

Sicuramente le caratteristiche più importanti di questo trapano avvitatore sono la sua potenza che ti permette di selezionare due velocità e arrivare fino a 1850 RPM. Questo ti permette di forare qualsiasi materiale, anche quelli più duri, senza problemi. Il grilletto è sensibile alla pressione e quindi un’ottima soluzione quando devi avvitare o svitare mobili o ante per un maggior controllo.

Possiede 25 impostazioni della coppia che potrai regolare facilmente in modo da avere esattamente la forza di cui hai bisogno. Inoltre il mandrino è autoserrante e quindi puoi cambiare le punte in modo rapido. Ha un’impugnatura ergonomica con un grip antiscivolo e un pratico gancio in metallo che ti permette di agganciare il trapano alla cintura da carpentiere. La potente batteria da 21 V dura tantissimo e si ricarica in fretta.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere difficilmente durerà ancora tanto tempo. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni a quello di listino vai su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a soli 48,44 euro, invece che 59,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.