Trapano avvitatore a batteria da 20V con valigetta e accessori a 44€

Approfitta di questa super occasione che trovi adesso su Amazon per acquistare un trapano avvitatore a batteria con valigetta e accessori a un prezzo ridicolo. Se fai presto lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 44,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Quindi adesso gai la possibilità di avvalerti di un ribasso del 40%, più di un ulteriore sconto di 15 euro per un risparmio totale di ben 55 euro. Davvero un’occasione più unica che rara. Tutti i lavori diventeranno semplici e veloci ed essendo molto versatile lo potrai usare per tutto.

Trapano avvitatore a batteria super economico e di qualità

Il rapporto qualità prezzo di questo attrezzo è davvero vantaggioso. Intanto ha due batterie da 20V che sono in grado di darti la potenza necessaria per forare anche le superfici più dure. Ed essendo due non ti fermi mai. Mentre una è in carica con l’altra lavori.

Ha 18+1 funzioni della coppia e due velocità regolabili da 400 giri/min fino a 1600 giri/min. La luce LED illumina la zona in cui devi lavorare. Il mandrino autoserrante ti permette di mettere e togliere le varie punte in modo semplice e veloce. Inoltre è maneggevole e ha un’impugnatura antiscivolo. E in confezione trovi una valigetta per trasportarlo dove ti serve, che include tanti accessori utili.

Non aspettare troppo perché questi sconti con coupon scadano sempre in poco tempo. Quindi prima che svanisca l’offerta vai su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 44,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.