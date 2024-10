Tracker spia GPS con 4G in offerta a tempo su Amazon: prezzo eccellente

Prezzo interessante su Amazon per questo tracker spia GPS con funzionalità 4G che puoi acquistare in sconto a soli 47,98 euro: l’offerta è disponibile ancora per qualche ora, per cui ti consigliamo di approfittarne.

Tracker GPS: la microspia utile per tenere sotto controllo i tuoi veicoli e non solo

Il tracker permette l’inserimento di una scheda 4G e viene gestito tramite l’app gratuita GPS WINNES, disponibile per smartphone iOS e Android. Il tracciamento è previsto anche tramite web o SMS.

Il magnete integrato del dispositivo ti permette di attaccarlo facilmente alle superfici metalliche, rendendolo ideale per veicoli come auto, moto, barche o anche per proteggere oggetti importanti. Piccolo e discreto, misura solo 47x24x17mm: facile dunque da nascondere.

Tra le varie funzioni, il tracker dispone di diverse opzioni interessanti come geo-fence alarm, che avvisa l’utente quando il dispositivo esce da un’area predefinita, un allarme per velocità eccessiva e una registrazione cronologica fino a 6 mesi. La batteria ha una durata compresa tra i due e i cinque giorni, a seconda dell’uso.

Compatibile in vari paesi del mondo, è un espediente utile per usarlo magari come antifurto GPS o per tenere sotto controllo i tuoi oggetti più preziosi. Acquistalo adesso a soli 47,98 euro.