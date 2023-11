Traccia il TUO BENESSERE con Fitbit Inspire 3: -16% con il Black Friday

Tra le innumerevoli offerte Amazon per il Black Friday in ambito wearable, quest’oggi ti diamo la possibilità di risparmiare un bel po’ sull’eccellente smartband Fitbit Inspire 3. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 16% con consegna rapida e gratuita, il fitness tracker del colosso USA può essere tuo al prezzo regalo di appena 83€.

Fitbit Inspire 3 è amata da milioni di utenti in tutto il mondo non solo per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, ma soprattutto per le numerose funzionalità smart ideali per tracciare con precisione la tua salute e i tuoi allenamenti al chiuso e all’aperto.

Il Black Friday di Amazon vede un calo di prezzo repentino per Fitbit Inspire 3

Compatibile al 100% con tutti i dispositivi mobile iOS e Android, il fitness tracker a marchio Fitbit integra un precisissimo modulo GPS, monitora costantemente la frequenza cardiaca, traccia la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e ti fornisce report molto dettagliati sul tuo benessere generale.

La smartband a marchio Fitbit è alimentata da una batteria che ti accompagna senza fatica per ben 10 giorni, è realizzata con materiali impermeabili fino a 50 metri di profondità e ti fornisce l’accesso completo a tutte le notifiche in arrivo dal tuo smartphone.

Sarebbe un grandissimo peccato lasciarsi scappare l’offerta Amazon del Black Friday per la popolarissima smartband a marchio Fitbit; sfrutta immediatamente la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon per allacciarla al polso già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.