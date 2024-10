TP-Link Tapo: la lampadina WiFi colorata più acquistata in offerta a soli 8€

Metti il turbo perché ti sto segnalando una promozione straordinaria che sicuramente durerà pochissimo. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello di Amazon la lampadina WiFi colorata TP-Link Tapo a soli 8,99 euro, invece che 14,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 40% e dunque adesso il risparmio è davvero altissimo. Soprattutto ti porti a casa una fantastica lampadina smart, compatibile con i comandi vocali, per colorare le tue stanze e comandare l’accensione e lo spegnimento da remoto. Un’occasione unica a un prezzo davvero favoloso.

TP-Link Tapo: lampadina smart con 16 milioni di colori

Sicuramente a un prezzo del genere la lampadina WiFi TP-Link Tapo è da prendere al volo. Potrai colorare come desideri ogni stanza scegliendo tra 16 milioni di tonalità differenti e cambiarle volendo anche ogni giorno. È semplicissima da installare e da configurare. Una volta che l’hai agganciata come una qualsiasi lampadina dovrai semplicemente collegarla alla tua rete WiFi seguendo i pochi passaggi nell’app dedicata.

Avrai la possibilità di controllare la luce e le colorazioni anche mentre sei fuori casa. Oppure puoi avvalerti dei comandi vocali di Alexa e Google Assistant per non muoverti dal divano. Puoi programmare l’accensione e lo spegnimento e aumentare e diminuire la luminosità. Puoi impostare la modalità “assente”per simulare la tua presenza in casa quando invece sei via e dissuadere i malintenzionati dall’introdursi in casa tua. E poi gode di un’ottima luminosità risparmiando allo stesso tempo energia.

Fai in fretta perché si tratta di uno dei migliori prezzi finora registrati. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua lampadina WiFi colorata TP-Link Tapo a soli 8,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.