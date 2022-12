Tp-Link ripetitore Mesh Wi-Fi 6: risolvi i problemi di connettività a un prezzo piccolo (64,99€)

Il range extender RE605X di Tp-Link ti aiuta a estendere il segnale del router in tutte le aree della casa dove non riesci a usare Internet o l’esperienza di navigazione è insufficiente. Uno dei principali punti di forza del dispositivo è la compatibilità con il router TP-Link OneMesh, così da poter creare una rete mesh in maniera semplice in tutta l’abitazione. In queste ore lo puoi acquistare in offerta su Amazon al prezzo di 64,99 euro invece di 89,90 euro, grazie allo sconto del 28%.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui benefici della spedizione ultra-rapida e gratuita offerta dall’abbonamento Prime. Se lo ordini ora puoi riceverlo a casa già domani, così da sistemare una volta per sempre i problemi di connettività all’interno della tua abitazione prima di Natale.

Tp-Link RE605X: il range extender con i super poteri

Il range extender Wi-Fi di Tp-Link è semplicissimo da installare grazie al tasto WPS: basta che premi il pulsante per replicare in automatico le impostazioni del router in maniera sicura e rapida. In più puoi controllare il corretto livello di segnale grazie a un comodo indicatore smart LED.

La porta Gigabit Ethernet presente nel dispositivo ti permette poi di connettere qualsiasi dispositivo, tra cui Smart TV, console e computer. E gestisci la tua nuova rete Internet di casa tramite l’intuitiva app Tether disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store.

Metti in carrello ora il range extender RE605X di Tp-Link per usufruire dell’offerta Amazon e riceverlo a casa tua già nella giornata di domani.

