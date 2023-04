TP-Link Archer MR550, il modem 4G+ DEFINITIVO è in offerta su Amazon

Il router 4G+ TP-Link Archer MR550 è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%. Questo router avanzato supporta la tecnologia 4G+ Cat6 per aumentare la velocità dei dati fino a 300 Mbps, consentendo una connessione stabile ed efficiente ovunque ci si trovi. Il TP-Link Archer MR550 è dotato di una porta per schede SIM, che garantisce la compatibilità con schede SIM in oltre 100 paesi grazie ad anni di test sul campo, senza la necessità di configurazioni complesse.

Normalmente il TP-Link Archer MR550 viene proposto a quasi 150€, ma oggi può essere tuo a soli 119,99€. Davvero niente male! La disponibilità è immediata, se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani, 29 aprile.

Inoltre, il router supporta la tecnologia MU-MIMO, che consente di gestire flussi di dati simultanei per aumentare il throughput WiFi e l’efficienza della rete. È anche compatibile con la tecnologia TP-Link OneMeshTM, che permette di creare una rete Mesh flessibile ed economica in collaborazione con i prodotti TP-Link OneMesh. Il TP-Link Archer MR550 è dotato di due antenne LTE rimovibili esterne, che garantiscono il migliore segnale per connessioni ovunque. Inoltre, le porte Gigabit complete forniscono connessioni cablate affidabili per dispositivi a uso intensivo di larghezza di banda, come console di gioco e IPTV. Il TP-Link Archer MR550 può essere utilizzato anche come router Wi-Fi, collegando un cavo Ethernet alla porta LAN/WAN per un accesso flessibile come opzione di backup se non si riesce a ottenere una connessione 4G.

La configurazione e la gestione del TP-Link Archer MR550 sono semplici grazie all’app Tether, che consente di accedere a tutte le funzioni del router tramite smartphone o tablet. In sintesi, il router 4G+ TP-Link Archer MR550 è un dispositivo avanzato e versatile, che garantisce connessioni stabili e veloci ovunque ci si trovi, grazie alla tecnologia 4G+ Cat6 e alla sua portabilità. Grazie alla sua facilità di gestione tramite l’app Tether, è ideale per coloro che cercano un router affidabile e facile da usare. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquistalo con uno sconto del 20%!

