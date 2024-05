TOSTAPANE+BOLLITORE Philips a 53€: la combo da sogno per la tua cucina!

La tua cucina sta per accogliere ben due elettrodomestici. Parliamo del tostapane e il bollitore elettrico Philips, venduti in bundle a un prezzo stracciato: solo 53,28€. Pensa che, acquistandoli separatamente, li pagheresti 75,98€.

Tutte le caratteristiche del tostapane e il bollitore Philips

Il set Philips Daily Collection è il compagno ideale per chi desidera iniziare la giornata al massimo. Il tostapane Philips Daily Collection è un vero maestro nella preparazione di toast croccanti e dorati. Le sue due fessure accolgono pane di diverse forme e dimensioni, assicurando una doratura uniforme e perfetta. Con 8 livelli di tostatura, puoi personalizzare la croccantezza a seconda delle tue preferenze, sia che tu sia un amante del pane bianco, integrale o delle brioche morbide.

Le funzioni come il riscaldamento per ravvivare toast già pronti e la scongelazione per tostare il pane congelato in un solo passaggio, rendono questo elettrodomestico un qualcosa di indispensabile. Inoltre, presenta un pulsante di arresto immediato e spegnimento automatico, mentre il vassoio raccoglibriciole rimovibile e il coperchio antipolvere ne facilitano la pulizia.

Il bollitore Philips Daily Collection è sinonimo di efficienza, capace di portare l’acqua a ebollizione in un minuto grazie alla sua resistenza piatta super efficiente. Con una capacità di 1,7 litri, è perfetto per preparare più di 7 tazze, ideale per le esigenze quotidiane o per ospitare una colazione in compagnia. La pulizia è un gioco da ragazzi con il coperchio a molla e l’ampia apertura, mentre il design senza filo e la base girevole a 360° offrono la massima comodità d’uso.

Prendi due piccioni (o meglio, elettrodomestici) con una fava, e fai tuo il bundle Philips per soli 53,28€!