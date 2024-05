L'IDROPULITRICE di Kärcher al PREZZO più BASSO di sempre!

Con una pressione di 145 bar, questa idropulitrice è pronta a garantirti risultati impeccabili. Fango, polvere, muschio o muffa, non c’è tipo di sporco che non possa affrontare e sconfiggere. Il fatto che sia davvero leggera, unito al manico telescopico in alluminio, la rende estremamente facile da trasportare e riporre.

E con il tubo di aspirazione integrato, potrai applicare i detergenti in maniera super-semplice. Questo sistema assicura una pulizia profonda e duratura, liberandoti definitivamente dallo sporco più resistente.

Questa idropulitrice si distingue anche per la sua versatilità, fornita di due lance per adattarsi a ogni necessità: la Vario Power Jet che ti permette di regolare la pressione del getto d’acqua, per una pulizia su misura su diverse superfici, oltre alla lancia rotante, ideale per rimuovere lo sporco più tenace, grazie all’azione rotante del getto che penetra e dissolve ogni traccia di impurità.

Il Kit Home arricchisce ulteriormente l’offerta, includendo un lavasuperfici e un detergente per pietra e facciate, per una pulizia completa e accurata che lascia le superfici non solo pulite, ma anche protette.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito a pulire con la tua nuova idropulitrice Kärcher, inclusi una pistola ad alta pressione, un tubo flessibile di 8 metri, le due lance e il lavasuperfici T 5, oltre a un litro di detergente.

Non farti scappare l’idropulitrice Kärcher a soli 239,99€, anziché gli originari 300,00€!