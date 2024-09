Toshiba Canvio Basics: Hard Disk esterno portatile da 4TB a 87€

I file all’interno del tuo computer sono diventati veramente troppi e devi fare un po’ di spazio? Sei però in difficoltà perché non vorresti cancellare nulla? Allora vai subito su eBay e metti nel tuo carrello l’Hard Disk esterno Toshiba Canvio Basics da 4 TB a soli 87,29 euro, invece che 129,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale SETTEMBRE24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 25% più di un ulteriore sconto con il codice segreto del 10% per un risparmio totale di ben 42 euro. Con questo Hard Disk portatile non solo potrai alleggerire enormemente il tuo computer ma potrai anche avere i file che desideri sempre a portata di mano.

Toshiba Canvio Basics: l’Hard Disk che vogliono tutti

Il motivo per cui Toshiba Canvio Basics è uno degli Hard Disk portatili più acquistati di sempre è semplice: il rapporto qualità prezzo senza rivali. Nonostante il suo costo bassissimo ha una capacità di memoria interna da ben 4 TB che ti consentirà quindi di archiviare tutto quello che vuoi, anche programmi pesanti e cartelle piene di dati.

Gode di un’interfaccia USB 3.2 Gen 1 che ti consente di trasferire file a una velocità massima di circa 125 MB/s e dunque il tempo di fare clic e saranno già nella cartella di destinazione. Potrai usarlo su Windows e su Mac, con la necessaria riformattazione, ed è compatibile anche con le consolle di gioco come PlayStation e Xbox. Inoltre ha un design leggero e robusto dal peso di circa 217 grammi e con uno spessore di soli 1,95 cm.

Questa è sicuramente una occasione più unica che rara quindi per non perderla dovrai sbrigarti. Vai ora su eBay e acquista il tuo Hard Disk esterno Toshiba Canvio Basics da 4 TB a soli 87,29 euro, invece che 129,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice promozionale SETTEMBRE24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.