Internxt presenta i nuovi piani di cloud storage a vita fino a 5TB

Il servizio di cloud storage spagnolo Internxt ha da poco presentato i suoi nuovi piani cloud a vita. Rispetto a prima, ora le soluzioni di Internxt offrono un accesso completo a tutte le funzionalità della piattaforma: Internxt Drive, VPN, Antivirus, Send, Meet e Mail.

Per l’occasione Internxt ha lanciato una nuova offerta che sconta dell’80% tutti i piani a vita. Ciascun piano presenta le stesse funzionalità indicate qui sopra, l’unica differenza sta nel quantitativo di spazio cloud disponibile. A questo proposito, si parte da 1TB del piano Essential, per poi passare a 3TB e 5TB rispettivamente per gli account Premium e Ultimate.

Le nuove funzionalità dei piani cloud a vita di Internxt

Iniziamo da Internxt VPN, il servizio di rete privata virtuale di Internxt che consente di mantenere la propria navigazione privata e senza restrizioni utilizzando i server VPN di Francia, Germania, Polonia, Canada e Regno Unito.

Un’altra aggiunta importante è Internxt Antivirus, strumento per proteggere i propri file da malware, ransomware e phishing. Il servizio è disponibile su Mac, PC Windows e Linux, con un monitoraggio continuo del sistema alla scoperta di eventuali nuove vulnerabilità.

A tutto questo poi si somma Internxt Drive, lo spazio di archiviazione cloud sicuro per documenti privati, dati personali, foto e video. Disponibile su PC Windows, Mac, Linux, smartphone Android e iPhone, Drive permette agli utenti di accedere in modo sicuro ai propri file da qualunque dispositivo in uso.

Uno dei fiori all’occhiello di Internxt è la crittografia a conoscenza zero: tutti i file, le password e le chiavi di crittografia non sono né archiviate né trasmesse in forma non crittografata.

Infine, ecco i prezzi scontati dei piani a vita cloud di Internxt:

Piano Essential: 180 euro invece di 900 euro per 1TB

Piano Premium: 380 euro invece di 1.900 euro per 3TB

Piano Ultimate: 580 euro invece di 2.900 euro per 5TB