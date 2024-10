Tommy Hilfiger da 11,95€: al via la SVENDITA per la Festa delle Offerte Prime

Le promozioni sui più interessanti prodotti Tommy Hilfiger sono già disponibili su Amazon con largo anticipo rispetto all’inizio ufficiale della Festa delle Offerte Prime.

Un sacco di articoli di qualità in promozione a partire da 11,95€ appena. Scegli il tuo modello preferito adesso e approfittane al volo. Attenzione: quando segnalato, è necessario attivare il coupon sconto in pagina per ottenere il massimo risparmio.

Calzini alti, confezione da 2 paia a 11,95€.

Tommy Jeans, maglia a maniche corte bianca a partire da 15,38€ (coupon).

Tommy Jeans, maglia a maniche lunghe nera da 22,09€.

Cappello da baseball con logo e visiera a 27,99€.

Cintura nera casual a 29,99€ (-40%).

T-shirt nera con logo centrale da 34,99€.

Tommy Jeans, camicia a maniche lunghe blu, da 37,99€ (-46%).

Portafoglio da uomo a 38,24€ (coupon in pagina).

Sneaker da uomo Vulcanizzate da 38,24€ (coupon).

Sneaker da donna Signature da 49,29€ (coupon in pagina).

Felpa calda con logo grande e cappuccio a partire da 77,99€.





Approfitta adesso delle promozioni Tommy Hilfiger su Amazon a tempo limitato e concludi affari spettacolari. Un ghiotto anticipo della Festa delle Offerte Prime 2024.