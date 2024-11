Tineco FLOOR ONE S5: aspira e lava i pavimenti in una passata (-130€)

Se vuoi rendere le pulizie dei pavimenti più rapide e facendo molta meno fatica, assicurati di non perdere questa offerta che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Tineco FLOOR ONE S5 a soli 259 euro, invece che 389 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 130 euro sul totale. Una spettacolare promozione, anche perché con questa scopa elettrica puoi agevolarti tantissimo. Pulisci secco e bagnato senza problemi e passando una volta sola. E se preferisci volendo puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tineco FLOOR ONE S5: l’aspira tutto a prezzo shock

Con l’aspirapolvere e lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 puoi pulire casa in un attimo, risparmiando tempo e fatica. Grazie alla possibilità di aspirare sia il secco che il bagnato non devi preoccuparti di niente. Tra l’altro è dotato di un sensore innovativo che rileva automaticamente lo sporco adattando la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua per una pulizia incredibile.

L’acqua viene pulita all’interno e quindi spruzzata sul rullo in modo che rimanga sempre igienico a ogni passata. Il rullo arriva fino a 450 giri/min garantendo una pulizia profonda. Ha un pratico display dove puoi vedere la batteria residua e le impostazioni. Inoltre è dotato di un sistema di auto pulizia che rimuove efficacemente lo sporco accumulato dal rullo per offrire quindi una prossima pulizia di nuovo perfetta. E in confezione troverai la soluzione detergente per qualsiasi superficie.

Questa è davvero una promozione coi fiocchi, da non perdere per nessun motivo. Quindi prima che svanisca nel nulla vai su Amazon e acquista il tuo Tineco FLOOR ONE S5 a soli 259 euro, invece che 389 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.