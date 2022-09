TIM ha rinnovato da poco la sua PROMO Young dedicata ai clienti Under 25 con la possibilità di ottenere fino a Giga Illimitati in 5G con la Fibra a casa a meno di 10 euro mensili.

TIM Young: nuova PROMO Under 25 in 5G

La nuova tariffa generazionale prevede 100 Giga di traffico dati anche in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload, minuti e messaggi senza limiti e verso tutti i numeri mobili nazionali fissi e mobili, 200 minuti dall’Italia verso l’Unione Europea e 20 Giga di traffico internet in roaming. Il tutto per soli 9,99€ mensili.

Nel costo mensile sono inclusi anche alcuni servizi extra come il TIMMusic che offre lo streaming senza limiti su 50 milioni di brani senza pubblicità e anche offline ed il servizio di reperibilità LoSai e Chiama Ora. Oltre a queste opzioni gratuite è possibile aggiungere alcuni addon a partire da 0,99 euro mensili come 50 Giga in più, TIM One Number in promozione sempre a 0,99 euro anziché 4,99€ oppure TIM Games a 5 euro.

Questa promozione è attivabile anche con Giga Illimitati grazie alla TIM Unica, disponibile per chi attiva o ha già una linea fissa. La tariffa per Under 25 è attivabile anche per i già clienti oppure per chi proviene da altro gestore. In alternativa, è possibile richiedere anche un nuovo numero.

Costi ed altro

L’offerta in questione prevede un costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum per i nuovi clienti. Mentre, per i già clienti è richiesto un contributo di 19,99€.

La promozione prevede l’attivazione della Ricarica Automatica ed il rinnovo avviene tramite carta di credito o conto corrente. La versione su credito residuo prevede invece 50 Giga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.