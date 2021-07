TimVision è innegabilmente la sorpresa del palinsesto streaming della prossima stagione sportiva (e non solo). Il motivo è presto detto: TIM ha perseguito una strategia alternativa basata sulla logica dell'aggregazione, mettendo sotto uno stesso abbonamento il meglio di DAZN, Netflix, Disney+, Mediaset Infinity, Amazon Prime Video e altro ancora. Nuovi elementi si aggiungono ora al ricco catalogo e TIM li ha presentati in queste ore per dar lustro a quella che sarà la propria programmazione a partire già dalla stagione estiva.

Le novità di TIM Vision

Partiamo da Serie A e Champions League, i punti fermi su cui l'intera programmazione è stata edificata:

Grazie all'accordo di distribuzione che rende disponibile l'App DAZN su TimVision saranno visibili tutti i contenuti di calcio e sport: la Serie A TIM, la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP, la NFL, l'UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar. A tutto questo si aggiungono i contenuti di Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5.

A tutto ciò si aggiunge l'imprescindibile presenza dei Giochi Olimpici di Tokyo, l'edizione più strana (e forse importante) da 1896 ad oggi:

Su TimVision è disponibile anche l'intero catalogo discovery+ e la programmazione completa dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 grazie a tutti i canali extra di Eurosport. Inoltre, verrà offerto in esclusiva ai clienti, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K, per un'esperienza di visione unica delle migliori gare della manifestazione.

Ciclismo, Sci, Golf, Tennis. E Cinema. Anche quando non ci saranno match a disposizione, TIM Vision offrirà in aggiunta al proprio palinsesto ulteriori 80 pellicole internazionali firmate Sony Pictures e presto saranno disponibili in esclusiva due docufilm sulla vita di Ennio Morricone e Salvatore Ferragamo.

Insomma, una scacchiera che va a comporsi poco alla volta e che mette assieme dallo sport alle serie tv, dal cinema alla programmazione per bambini. Non una piattaforma, ma un agglomerato di piattaforme per offrire quanta più scelta possibile: potrebbe essere questa la chiave di volta con cui TIM prova a scardinare il mercato per attrarre a sé il pubblico italiano.

Il prezzo per il pacchetto sportivo è pari a 19,99 euro al mese per 12 mesi per chi si abbona subito, con fruizione gratuita fino al 31 agosto.

