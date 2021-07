Dalla prossima stagione tutte le partite di Serie A saranno visibili – per la prima volta – tramite un servizio di live streaming, stiamo parlando di DAZN. Al broadcaster sono stati assegnati i diritti TV per trasmettere l'interno palinsesto della massima serie fino al 2024, con ben 7 partite in esclusiva ogni settimana e 3 match in co-esclusiva con Sky Sport e TimVision.

DAZN: Iscrizione e Prezzo

Per chi intende seguire tutte le partite dei prossimi 3 campionati di Serie A, DAZN è l'unica piattaforma da prendere in considerazione, sebbene l'emittente abbia processato un inevitabile adeguamento di prezzo per il suo abbonamento mensile. Si passa dai precedenti 9,99€ agli attuali 29,99€ al mese, l'abbonamento non ha alcun costo di attivazione e permette l'interruzione immedita in qualunque momento. Per iscriversi basta collegarsi al sito ufficiale e registrarsi creando username e password, inserire un metodo di pagamento valido e finalizzare la sottoscrizione al servizio in streaming.

Per chi si iscrive entro il prossimo 28 luglio e per gli ex clienti Sky, DAZN offre un'ottima promozione che abbassa il prezzo dell'abbonamento mensile a 19,99€, 10 euro in meno per i primi 14 mesi di servizio, per un risparmio complessivo è di ben 140 euro.

Abbonamento base: 29,99€

Iscrizione entro il 28/07/2020 : 19,99€ 29,99€ (per i primi 14 mesi)

(per i primi 14 mesi) Ex cliente Sky: 19,99€ 29,99€ (gratis fino al 31/08/2021)

Per gli utenti già abbonati a DAZN il costo mensile passa da 9,99€ a 19,99€, sfruttando la suddetta promozione per i primi 14 mesi. Il prezzo è aumentato, ma anche l'offerta commerciale è stata decisamente ampliata, con tutte le partite di Serie A, Champions League, Europa League e diversi campionati e coppe internazionali, come LaLiga, Fa Cup, Copa Libertadores e non solo. Inoltre il servizio in abbonamento include anche tutte le gare di MotoGP, NFL, UFC, Indycar e molto altro ancora, vi invitiamo a cosultare il sito ufficiale per la lista completa.

L'emittente offre anche diversi contenuti originals , ovvero documentari, programmi e approfondimenti a tema sportivo, come “Ronaldo: El Presidente” e “S-piega Melandri”.

La Serie A su Smartphone, Tablet, PC e Smart TV

L'applicazione ufficiale di DAZN è disponibile per una lunga lista di dispositivi. Resta possibile guardare il grande calcio italiano dal divano, collegando la propria Smart TV ad internet ed effettuando l'accesso a DAZN, ma si può accedere al servizio anche da PC – tramite browser web – e in mobilità su smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione da Play Store e App Store.

Per usufruire al meglio del servizio in streaming, è necessario dotarsi di una connessione ad internet a banda larga, l'emittente consiglia almeno 2 Mbps per la Standard Definition, mentre per l'HD occorrono almeno 3-5 Mbps. Si tratta di valori piuttosto accessibili, non è necessario dotarsi di connessioni in fibra ottica o modem router dalle prestazioni particolarmente elevate.

Sky e Now: restano Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

L'egemonia di Sky è finita, l'emittente televisiva controllata da Comcast deve accontentarsi di trasmettere soltanto 3 partite di Serie A a settimana. Nonostante ciò il catalogo Sky Sport resta molto vasto, con tutte le partite di Serie B, Bundesliga e Ligue 1, oltre ai match più importanti della Premier League inglese.

Sky offre 3 mesi di calcio gratuito, nessun costo aggiuntivo fino al 30 settembre 2021. Dal 1 ottobre il pacchetto Sky Calcio sarà acquistabile al costo di 5 euro al mese, ma resta la possibilità di disdire l'abbonamento senza alcuna penale entro il 31 dicembre 2021. È possibile anche abbonarsi a Now, servizio di streaming online di Sky, che offre il Now Pass Sport a 14,99, un pacchetto che comprende il calcio e lo sport.

Serie A: C'è anche TimVision

A trasmettere le partite di Serie A per le prossime 3 stagioni c'è anche TimVision, la piattaforma streaming di Tim, che ricordiamo essere lo sponsor ufficiale della competizione. Il pacchetto da sottoscrivere si chiama “TIMVISION Calcio e Sport” e comprende, in un unico pacchetto, DAZN con tutta la Serie A TIM (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP e tanti altri contenuti sportivi), Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5. A tutto questo si aggiunge l'intrattenimento con film, serie TV, programmi d’intrattenimento e produzioni originali, disponibili nel catalogo TimVision e su Mediaset Infinity. Il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport è offerto fino al 28 luglio ad un prezzo di lancio di 19,99€ per 12 mesi, dopo il 28 luglio invece costerà 29,99€ al mese.

Quali dispositivi acquistare per vedere il calcio in streaming

Esistono tutta una serie di dispositivi utili a godersi il calcio e la serie A comodamente dal proprio divano, consentendo al proprio televisore di diventare smart, anche modelli decisamente datati. Di seguito ne indichiamo alcuni presenti su Amazon, tutti abilitati all'installazione delle app di Dazn, Now e Tim Vision:

