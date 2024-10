Tim, torna l'incubo delle rimodulazioni: aumenti per queste offerte

Ieri, 3 ottobre, Tim ha annunciato una nuova rimodulazione che interesserà alcune offerte ricaricabili di rete mobile. A partire dal prossimo 6 novembre, le tariffe coinvolte andranno incontro ad un aumento di 1,99 euro al mese.

Tale incremento si aggiunge ad una precedente modifica, introdotta lo scorso luglio, che aveva già interessato altri clienti Tim con un rincaro simile.

Nuovi aumenti per alcune offerte Tim ricaricabili

Anche in questo caso, Tim offre specifiche opzioni per “compensare” l’impatto dell’aumento: i clienti potranno infatti scegliere di arricchire gratuitamente la loro offerta. Le opzioni disponibili includono l’aggiunta di 50 Giga di traffico dati mensile o l’abilitazione alla rete 5G Ultra, entrambe attivabili tramite un semplice SMS al numero 40916. Chi preferisce evitare l’aumento ha la possibilità di aderire ad un’offerta dedicata, mantenendo lo stesso costo mensile ma ottenendo 2 Giga in più rispetto alla sua tariffa attuale.

Questa nuova variazione contrattuale è stata comunicata ufficialmente tramite il sito di Tim, nella sezione “News e Modifiche contrattuali”, e mediante SMS informativi inviati direttamente ai clienti. Tim ha spiegato che il motivo di questo ulteriore aumento risiede in “esigenze economiche legate alle mutate condizioni di mercato”: una giustificazione che riflette quanto già dichiarato nel caso delle precedenti modifiche.

Per chi sceglie l’opzione dei 50 Giga aggiuntivi, l’attivazione avviene inviando un SMS gratuito con il testo “50GIGA ON” al 40916, permettendo di usufruire di traffico dati extra ogni mese. In alternativa, per chi preferisce sfruttare il 5G Ultra dovrà inviare un SMS con il testo “5G ON”. Entrambe le promozioni rimarranno attive fino a quando la linea manterrà l’offerta principale.

Per evitare l’aumento e aderire all’offerta dedicata, che include i 2 Giga in più, i clienti dovranno invece mandare un SMS con il testo “CONFERMA ON” sempre al 40916, entro il 31 ottobre 2024. Come sempre, è possibile recedere dal contratto senza penali qualora non si accettassero le nuove condizioni per la propria offerta Tim.