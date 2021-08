TIM Super Fibra è ora disponibile in Limited Edition ad un prezzo incredibile e senza vincoli contrattuali.

TIM Super Fibra Limited Edition: i dettagli

La nuova promozione di TIM offre internet illimitato a casa in ADSL, FTTC o FTTH fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con la linea telefonica inclusa con chiamate a consumo. Il tutto a 19,90 euro mensili per i primi 6 mesi che a partire dal settimo mese diventano 24,9o euro ogni mese. La velocità dipende dalla copertura presente in zona che varia a seconda della tecnologia.

L'offerta, come potete vedere, non include il modem TIM HUB+ che può essere aggiunto anche successivamente a 5 euro in più al mese.

Inoltre, è possibile anche aggiungere le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri nazionali sempre a 5€ mensili aggiuntivi.

Questa versione, disponibile per un periodo limitato di tempo, non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale se richiesta online in autonomia. Tutto ciò significa che l'offerta per internet a casa con queste caratteristiche è disponibile solo nel sito dell'operatore in questione.

Costi ed altro

La Fibra in Limited Edition di TIM non prevede alcun contributo di attivazione iniziale. Tale promozione è disponibile a partire da oggi e fino al 17 Settembre 2021.

