Tim, scatta la nuova rimodulazione: puoi evitarla con questo sms

Tim, lo scorso 5 novembre, ha annunciato nuove rimodulazioni per alcune offerte ricaricabili di rete mobile, che a partire dal 7 dicembre 2024 subiranno un aumento mensile di 1,99 euro.

Tale adeguamento segue una precedente modifica già prevista per un diverso gruppo di clienti Tim, che dal 6 novembre stanno subendo un incremento del canone pari allo stesso importo.

La comunicazione ai clienti interessati è già partita, sia con un’informativa sul sito ufficiale nella sezione “News e Modifiche Contrattuali” e sia tramite sms, fornendo dettagli personalizzati sulle modifiche previste.

Rimodulazione Tim: quali alternative ci sono

Come è già avvenuto in passato, Tim ha deciso di proporre offerte alternative per rendere il cambiamento meno gravoso. Alcuni utenti avranno la possibilità di attivare gratuitamente 50 GB di traffico dati extra ogni mese, mantenendo attiva l’offerta principale. L’attivazione avviene inviando un sms gratuito con il testo “50GIGA ON” al numero 40916.

Altri clienti Tim, invece, potranno ottenere l’abilitazione gratuita alla rete 5G Ultra, che offre una connessione veloce e prioritaria, fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Questa opzione si attiva inviando un sms con il testo “5G ON” allo stesso numero. Tim specifica che ogni utente potrà usufruire solo di una delle due promozioni.

Per coloro che invece fossero in disaccordo con la rimodulazione, Tim offre una terza strada: l’attivazione di un’offerta che mantiene invariato il costo attuale ed aggiunge 2 GB di dati rispetto alla propria tariffa. Per aderire a questa opzione, e contestualmente rifiutare l’aumento, basta inviare un sms al numero 40916 con il testo “CONFERMO ON”.

Tim ha inoltre ricordato che tutti i clienti coinvolti potranno recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione, passando eventualmente ad un altro operatore. Tale recesso è consentito fino all’8 gennaio 2025 e può essere effettuato tramite il “Modulo di richiesta cessazione” disponibile sul sito ufficiale di Tim o contattando il Servizio Clienti al numero 119.