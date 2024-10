TIM rimodulerà alcune offerte TIMVISION con Disney+ fino a 4 euro al mese

Nelle ultime ore TIM ha annunciato una rimodulazione su alcune offerte TIMVISION con incluso il pacchetto Disney+, sia per clienti di rete fissa che mobile. L’annuncio è contenuto nella sezione “News e Modifiche contrattuali” disponibile sul sito ufficiale dell’operatore.

Nella nota si legge che, a partire dal 1° dicembre 2024, il costo mensile di alcune offerte TIMVISION con Disney+ Premium e Disney+ Standard subirà un aumento compreso tra 1€ e 4€.

Entrando più nello specifico, TIM rimodulerà le seguenti offerte:

Disney+ Premium e Disney+ Standard

Mondo Intrattenimento

TIMVISION Intrattenimento Plus

TIMVISION Intrattenimento

Mondo Disney

TIMVISION con Disney+

L’avviso riguardante la rimodulazione di ciascuna offerta compare nella fattura della linea fissa TIM inviata questo mese (ottobre 2024, ndr) ai clienti interessati. Quest’ultimi possono procedere con il recesso dall’offerta TIMVISION dandone comunicazione entro il 31 dicembre 2024, senza costi di disattivazione né penali.

L’eventuale richiesta di recesso può essere presentata con diverse modalità:

tramite PEC all’indirizzo disattivazioni_timvision_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

chiamando il Servizio Clienti al numero 187

recandosi in un negozio TIM

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

presentando richiesta dall’Area Clienti MyTIM

Se l’offerta TIMVISION con Disney+ include anche un decoder TIM in comodato d’uso gratuito, dopo aver presentato la richiesta di recesso, si riceverà via e-mail il modulo con l’etichetta precompilato per la restituzione del TIMVISION Box. Per quanto riguarda le tempistiche di invio del decoder, nella comunicazione di TIM viene indicato un tempo massimo di 30 giorni dalla cessazione dell’offerta TIMVISION.

Qualora invece si stia usando un decoder a noleggio, si potrà continuare a usare il TIMVISION Box alle condizioni sottoscritte in precedenza. Se invece si decide di terminare il contratto anche relativo al decoder, quest’ultimo va inviato a TIM S.p.A. c/o SDA Reverse Interporto di Bologna – DC24 San Giorgio di Piano 40016 BO.

A proposito di rimodulazioni, il canone mensile di alcune offerte andrà incontro ad aumento: ecco quali sono e quanto costeranno in più.