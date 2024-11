Tim pensa già al Natale e regala il doppio dei Giga per questa offerta

A partire da oggi, 25 novembre, l’offerta Tim Young beneficerà di alcuni interessanti cambiamenti, volti ad attrarre una maggiore fetta di pubblico sia in virtù dei requisiti necessari e sia per una configurazione generale ancora più vantaggiosa.

Offerta Tim Young: cosa cambia e chi può richiederla

La prima modifica per l’offerta Tim Young riguarda l’ampliamento della fascia d’età: la tariffa sarà disponibile non più solo per gli under 25 ma anche per i clienti fino a 30 anni. Non è tutto: la nuova opzione natalizia prevede il raddoppio dei Giga inclusi nell’offerta.

In questo caso, è necessaria una precisa distinzione: per chi sceglierà il pagamento tramite Ricarica Automatica, i Giga mensili passeranno da 100 a 200, mentre per chi opterà per l’addebito su credito residuo, i Giga disponibili saranno 100 invece di 50. Entrambe le opzioni mantengono il costo di 9,99 euro al mese, offrendo così un pacchetto ancora più competitivo.

Oltre al traffico dati, l’offerta include minuti illimitati verso i numeri nazionali, 200 minuti internazionali verso i Paesi dell’Unione Europea e 200 SMS verso i numeri italiani. Il traffico dati sarà supportato dalla rete 5G Ultra di Tim, che offre velocità fino a 2 Gbps e priorità di accesso.

L’operatore propone anche servizi opzionali per personalizzare ulteriormente l’offerta: ad esempio, Tim One Number x Young a 0,99 euro al mese e Google One con 100 GB di spazio cloud a 1,99 euro. Sempre a partire da oggi, Tim Young offrirà un bonus promozionale di 20 euro per l’uso di Satispay, aggiungendo un ulteriore vantaggio.

Ricordiamo che la tariffa è rivolta ai nuovi clienti: per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Tim.