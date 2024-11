Kena torna alla carica e rilancia l'offerta da 5,99€ per avere fino a 300GB

Kena ha lanciato una nuova campagna winback tramite SMS, dedicata ad ex clienti selezionati, proponendo l’attivazione online dell’offerta Kena 5,99 200GB Limited Edition.

Questa tariffa esclusiva include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e ben 200 Giga di traffico dati in 4G (300 Giga in un caso specifico, che a breve descriveremo), il tutto ad un costo mensile di soli 5,99 euro, con addebito sul credito residuo. La promozione è valida fino al 30 novembre, salvo eventuali proroghe.

Torna l’offerta Kena 5,99 200GB Limited Edition

Gli ex clienti Kena, selezionati dal reparto commerciale, possono attivare l’offerta cliccando sul link presente nel messaggio e seguendo la procedura indicata. Non sono previsti costi né per l’attivazione e né per la nuova SIM, ma si richiede una ricarica iniziale di 6 euro, sufficiente a coprire il primo canone mensile e lasciare 0,01 euro per il credito residuo.

Un’interessante opzione aggiuntiva è disponibile per chi sceglie di attivare il servizio di Ricarica Automatica entro il 4 dicembre, beneficiando gratuitamente di 100 Giga aggiuntivi al mese grazie all’opzione “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”. In questo modo, i clienti che opteranno per questa modalità potranno usufruire di un totale di 300 Giga al mese.

La promozione è rivolta esclusivamente ad utenti di altri operatori che effettueranno la portabilità del numero sul quale è stato inviato l’SMS winback. Il prezzo contenuto rispetto alla generosa configurazione rendono una simile tariffa decisamente appetibile. Tuttavia, per maggiori informazioni su questa e su tutte le altre offerte Kena, vi ricordiamo di consultare il sito ufficiale.