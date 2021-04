Ritorna la favolosa promozione di TIM che oltre all’attivazione di internet a casa offre anche in regalo il Google Nest Mini. Vediamo come funziona.

TIM: Google Nest Mini gratis? È tutto vero!

Per ottenere il regalo tanto ambito dovrete attivare la TIM Super Fibra. Questa tariffa offre internet a casa illimitato fino a 1 Gigabit, nuovo modem TIM HUB+ incluso nel prezzo con tecnologia Wi-Fi 6 e chiamate illimitate dal telefono fisso verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili. Il pacchetto Super Fibra che abbiamo visto poc’anzi è disponibile a 29,90 euro ogni mese.

Inoltre, aggiungendo 14€ mensili al pacchetto base, potrete avere l’addon Mondo Intrattenimento che permette di accedere ai servizi esclusivi di Netflix, Disney+, TIM Vision e molto altro ancora.

Con un piccolo trucchetto è potrete risparmiare ben 5 euro al mese semplicemente domiciliando le utenze TIM. Il nuovo prezzo dell’offerta TIM Super Fibra ammonterà quindi a 24,90€ mensili.

Costi ed altro

L’offerta per attivare internet a casa che abbiamo visto sinora ha un contributo iniziale pari a 240 euro, già incluso nel canone mensile per 2 anni. Il Google Nest Mini in regalo è disponibile solo per le attivazioni online in Fibra FTTC o FTTH richieste in completa autonomia entro e non oltre il 29 Aprile 2021.

