Notizia dell'ultimo minuto: secondo quanto si apprende, sembra che Tim Cook parteciperà agli Oscar questa sera. Sì, avete letto bene: proprio il CEO di Apple in persona.

Si legge che il numero uno della casa di Cupertino Tim Cook parteciperà questa notte alla 94a cerimonia degli Academy Awards anche perché Apple TV+ è stata nominata per diversi premi Oscar. A riportare ciò ci pensa l'ex editore di The Hollywood Reporter e il fondatore di Puck, Matthew Belloni.

Perché Tim Cook partecipa agli oscar?

La partecipazione del noto CEO della mela all'evento più esclusivo per il mondo del cinema è dovuta al fatto che la sua compagnia è stata nominata per ben sei premi Oscar.

Stiamo parlando di nomination che spaziano in più settori. Le riportiamo di seguito alcune:

Miglior film per “CODA”;

Miglior attore per Denzel Washington in “The Tragedy of Macbeth”;

Miglior attore non protagonista per Troy Kotsur in “CODA”.

È la prima volta che un dirigente di Apple partecipa alla cerimonia di premiazione degli Oscar, anche se ricordiamo che nel 2020, due anni or sono, Cook ha fatto una comparsata ai Golden Globes del 2020.

Lo scorso anno, Apple ha ricevuto la sua prima nomination per gli Oscar grazie al film “Greyhound” con e di Tim Hanks. Si apprende che, per quella pellicola, la compagnia ha sborsato 70 milioni di dollari per avere l'esclusiva sulla sua piattaforma Apple TV+.

Adesso invece, il dirigente della mela sembra aver fatto una visita al cast del film CODA. Questo capolavoro racconta la storia di Ruby, l'unico membro udente della sua famiglia.

Nelle news correlate, sappiamo che Apple si è schierata a fianco dell'Ucraina nella dura (e triste) vicenda che sta spaccando in due il nostro mondo conosciuto. A seguito dell'invasione russa infatti, la società ha deciso di chiudere i suoi Apple Store e di limitare al massimo le sue operazioni sul territorio.