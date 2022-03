Tim Cook scrive un saggio sull'innovazione tecnologica

Tim Cook scrive un saggio su una rivista italiana incentrato su assistenza sanitaria, innovazione e privacy. Di fatto, ha scritto un approfondimento per la prima edizione della rivista italiana Login dal Corriere della Sera. Nel testo, il colosso di Cupertino afferma che l'attuale generazione ha “un'opportunità irripetibile di plasmare il futuro che vogliamo vivere“.

Il capo della mela delinea molti dei valori aziendali di Apple e spiega come abbia fatto la società a rimanere fedele a questi man mano che è cresciuta nel tempo. Ciò include convinzioni come “mettere l'umanità al centro di tutto ciò che facciamo” e “proteggere il diritto fondamentale dei nostri utenti alla privacy“.

Come parte dell'”impegno per l'umanità” di Apple, Cook sottolinea anche il crescente coinvolgimento dell'azienda nel settore sanitario:

“Il nostro impegno per l'umanità è anche il motivo per cui Apple investe più che mai nella salute. Proprio di recente ho ricevuto un'email da un 29enne di Roma che mi diceva di essere in cura per una grave malattia cardiaca scoperta solo perché il suo Apple Watch ha rilevato un battito cardiaco irregolare e lo ha avvertito. La sua storia, come tante altre simili, ci ricorda quanto possa essere grande l'impatto della tecnologia, anche nel salvare vite umane, quando, nel progettarla, mettiamo le persone al centro.

Al di là dei prodotti che crea, Apple si impegna a costruire un ecosistema di innovazione in cui le persone abbiano la capacità di sviluppare le loro idee più grandi per migliorare le nostre vite”.