Apple: App Store e altri servizi in down per due giorni

Secondo quanto si apprende da un report emerso in queste ore, sembra che l'App Store di Apple e altri servizi abbiano subito dei grossi problemi nella giornata di lunedì e di domenica.

Sono state molte le segnalazioni di utenti che hanno riscontrato un down delle piattaforme. Onestamente, noi siamo stati in grado di far funzionare tutto, ma sembra che i disservizi si siano verificati per la maggior parte negli USA, ma qualcuno ha riportato casi simili anche in Europa.

Cosa è successo ai servizi Apple in questi giorni?

Stando ad un rapporto di Reuters, sembra che l'OEM di Cupertino sia stato colpito da un down dei suoi server che ha interessato molti dei suoi servizi più famosi: Music, App Store, Podcast e altro.

Si nota che la pagina ufficiale degli update del sistema del colosso americano ha confermato l'ottimale ripresa dei suoi servizi a partire da martedì 22 marzo 2022. I down delle piattaforme sono accorse per due giorni di fila (domenica e lunedì e, in parte, anche martedì).

Come se non bastasse, anche il Mac Store, Apple Books, iCloud Web Apps e persino l'app del meteo hanno riportato problemi nei giorni passati su piattaforme desktop. Su iPhone e iPad invece, segnaliamo dei bug su Arcade e Maps.

Qual è stato il problema?

Ad oggi, mercoledì 23 marzo 2022, non sappiamo cosa possa aver causato l'interruzione dei servizi della mela. Quel che è certo, è che un rapporto separato aveva dichiarato che la società stava riscontrando dei problemi relativi ad un sistema di nomi di dominio o DNS, praticamente la rubrica di Internet che consente ai PC di abbinare gli indirizzi dei siti ai giusti server.

Attendiamo una risposta in merito all'accaduto da parte del colosso americano. Voi avete notato dei rallentamenti o dei problemi con una delle app su iPhone, iPad o Mac di vario genere? Fatecelo sapere.