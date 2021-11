Tim Cook ha ricevuto il premio "Captains of Industry"

La Auburn University ha conferito il premio “Captains of Industry” a Tim Cook, il CEO di Apple che da quando guida il colosso di Cupertino ha inanellato un successo dopo l'altro. Lo scorso weekend l'imprenditore ha partecipato alla partita di football giovanile tra la Auburn University e l'Università dell'Alabama, e proprio quella occasione è stata sfruttata dal suo ex ateneo per premiarlo con il “Captains of Industry Award”.

Il premio “Captains of Industry” a Tim Cook

L'istituto ha rilasciato la seguente dichiarazione in un post su LinkedIn:

Bentornato Tim Cook, ingegnere industriale della classe '82 e CEO di Apple. Siamo onorati a conferire a Mr. Cook l'Istitute of Industrial and System Engineers (IISE) Captains of Industry Award, la più alta onorificeenza dell'istituto che viene conferita esclusivamente a leader aziendali, industriali e governativi.

Durante il suo ritorno nella città di Auburn, il CEO di Apple è stato ospite del programma The Paul Finebaum Show del canale ESPN, in cui ha dichiarato di avere fatto visita al team di football della sua città dove ha tenuto un breve discorso così riassunto dallo stesso Cook: