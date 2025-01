A Tim Cook di Apple piace DeepSeek

Nonostante critiche e preoccupazioni, Tim Cook di Apple sembra apprezzare particolarmente la nuova AI cinese DeepSeek che sta facendo tremare l’occidente. Il CEO del colosso di Cupertino ha espresso delle lodi verso questa startup. Nello specifico, i suoi modelli di intelligenza artificiale rappresentano “un’innovazione che guida l’efficienza”.

La risposta è arrivata a seguito di alcune domande poste da alcuni analisti durante una conference call sugli utili di Apple. Questi ultimi hanno anche chiesto a Tim Cook in merito a come i modelli di AI di DeepSeek stanno influenzando i margini dell’azienda.

In tutta risposta, Cook ha spiegato: “In generale, penso che l’innovazione che porta all’efficienza sia una cosa positiva. Ed è questo che si vede in quel modello”. Questa affermazione potrebbe far pensare a possibili aperture di Apple Intelligence ad altre partnership. In passato si era parlato di Gemini, ma chi lo dice che a queste si aggiungerà la nuova intelligenza artificiale cinese?

Tim Cook e DeepSeek: potrebbe essere amore a prima vista?

Che l’incontro tra Tim Cook e DeepSeek sia amore a prima vista non lo sappiamo. Nondimeno, è chiaro che il CEO di Apple sta apprezzando la forza di questa intelligenza artificiale che, nel giro di pochissimo tempo, è riuscita a posizionarsi in vetta alle classifiche dei modelli di AI grazie alle sue funzionalità complete a un costo decisamente più competitivo.

Da sempre Apple ha chiarito di non avere una partnership esclusiva con OpenAI. Questo vuol dire che Apple Intelligence, quando non lavora con comandi semplici a livello locale, potrebbe aprirsi ad altri partner tra cui Gemini di Google, Claude di Anthropic e chissà, magari anche DeepSeek che a breve sarà disponibile su Windows.

Nondimeno, Tim Cook ha sottolineato come Apple ha da sempre una posizione prudente in merito agli investimenti in questo settore e tempistiche che garantiscano funzionalità utili e fruibili per tutti gli utenti.